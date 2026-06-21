中国の鉄道は端午節連休の最終日の6月21日、Uターンラッシュのピークを迎えました。中国国家鉄路集団（中国国鉄）によると、全国の鉄道では旅客列車1355本が増発され、旅客1794万人を輸送する見通しとのことです。各地方の鉄道当局はUターンラッシュに対応するために、中国国鉄が運営する鉄道チケットの予約システムである12306のビッグデータを活用し、乗客が集中する路線や区間の輸送力を増強しました。多くの地域では夜間高速鉄