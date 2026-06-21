［北中米ワールドカップGS第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ日本代表はグループステージ第２節で、チュニジア代表と対戦。４分に鎌田大地が先制点を挙げると、31分に上田綺世、69分に伊東純也が追加点を挙げる。さらに83分、上田がダメ押し弾を決めて４−０で快勝した。正直に言って、もう言うことがないくらいの完勝だったね。チュニジアは初戦でスウェーデンに１−５と大敗して、監督を代