若い世代のアスリートにとって大切な「コンディショニング」について、専門家がわかりやすく伝えるセミナーが開かれました。セミナーには、部活動の指導者やトレーナーなどオンラインを含めおよそ50人が参加しました。若い世代のアスリートがより良いパフォーマンスを発揮するために大切な「コンディショニング」について、指導者らにより深く知ってもらおうと、大塚製薬と広島テレビが