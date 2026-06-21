霧島市隼人町の嘉例川地区で家族と温泉施設に訪れていた５歳の男の子が行方不明になつています。 行方がわからなくなっているのは熊本県八代市の田中嶺臣さん５歳です。 ２１日、午後３時半ごろ、両親から依頼を受けた温泉施設の従業員から「子どもが川に落ちたかもしれない」と１１０番通報がありました。 嶺臣さんは家族と天降川沿いの温泉施設で家族湯に入浴していて先に脱衣所に行った両親が少しの間、目を離した隙に行方が