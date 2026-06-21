お笑いタレント・有吉弘行（52）が21日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、あの人気アイドルの成長ぶりに驚いたと語る場面があった。「ももいろクローバーZ」の話題になると、有吉は久々にメンバー・高城れにと会ったと報告。「さすがに大人だなって。いつ見ても中学生ぐらいかなという気持ちでいたんだけど」と成長ぶりに驚いたという。「結婚して、離婚して、今は33歳か。さすが