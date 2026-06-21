◇パ・リーグ楽天4―7ロッテ（2026年6月21日ZOZOマリンスタジアム）楽天は8回に浅村の2点適時二塁打で同点に追い付くも、その裏に6番手の加治屋が山口に決勝2ランを被弾。終盤に競り負けてチームは今季6度目の5連敗。借金はワーストを更新する「19」となった。浅村は今月4日のDeNA戦以来、10試合ぶりの打点をマーク。2―4の8回2死一、二塁でロッテ・鈴木から4球連続で力のある直球で攻められ、ファウルで粘る。最後