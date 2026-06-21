◇セ・リーグDeNA１―２阪神（2026年6月21日横浜）3連敗を喫したDeNA・相川亮二監督（49）は「自分がいいゲームをさせてあげられていない」と自らを戒めた。移籍後、セ・リーグ球団に初登板となった先発の尾形は5回2失点。94球での降板に対し、「四球が絡んでというところ。なかなか5回を超えていけない」と長いイニングにも期待したが、「5回2失点はしっかりやってくれている」と合格点を与えた。6回以降は4投手の継