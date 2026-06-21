ボートレースまるがめの「スカパー！JLC杯争奪ルーキーシリーズ第14戦」は序盤戦を終了。22日に3日目を迎える。2日間を終えて無傷の3連勝で快調に飛ばしているのが地元・香川支部のV候補・水谷理人と伏兵・高山敬悟（28＝福岡）の2人だ。機力自慢の高山は7Rのイン戦で3コースから外の4艇にゼロ台の早い踏み込みで攻め込まれたが、コンマ16の仕掛け伸び返して先マイしてしまえば、回り足の差は歴然。圧勝態勢に持ち込んだ。