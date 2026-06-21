◇パ・リーグ楽天4―7ロッテ（2026年6月21日ZOZOマリンスタジアム）楽天は8回に浅村の2点適時二塁打で同点に追い付くも、その裏に6番手の加治屋が山口に決勝2ランを被弾。終盤に競り負けてチームは今季6度目の5連敗。借金は今季ワーストを更新する「19」となった。17日に就任が発表された吉井新監督は、昨季まで指揮を執ったロッテを相手にZOZOマリンで2連敗。初白星はお預けとなった。試合後、指揮官は「みんな良く