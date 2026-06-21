◆北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】日本代表ＤＦ冨安健洋（２７）＝アヤックス＝が、圧巻のパフォーマンスで日本のＷ杯１１試合ぶりの無失点に大きく貢献した。３バックの右で今大会初先発すると、相手の攻撃のキーマンＭＦメジブリを徹底マークして制圧。決死のシュートブ