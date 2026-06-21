◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人３―５中日（２１日・東京ドーム）巨人の船迫大雅投手が６回２死一、二塁から登板し、わずか３球で火消しに成功した。この日は父の日。「いつもテレビで見てくれている。父の日だったので、頑張っている姿を見せたかった。いつも以上に頑張ろうという気持ちでした」と一、二塁のピンチからマウンドに上がると、迎えたサノーを１３２キロのスライダーで三ゴロ。「力みすぎてボールが甘くなってしまっ