スマート溶接ロボットシステムに作業指示を出すエンジニア。（天津＝新華社配信）【新華社天津6月21日】中国石油大手、中国海洋石油集団（CNOOC）傘下の海洋石油工程はこのほど、中国が独自開発した初めての海洋エンジニアリング向けフレキシブルスマート溶接ロボットシステムが天津市で稼働を開始したと発表した。システムの設計寿命は20年、最大荷重能力は30トンに達し、中核となるソフトウエアとプロセスデータベースは100