◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2026年6月21日横浜スタジアム）阪神の福島圭音外野手（24）が痛恨の送球ミスでイニング途中に交代を告げられた。2-0の7回、無死から度会の左前打を処理した左翼・福島は二塁への送球がショートバウンドとなって中野が後逸。打者走者の度会は二塁に到達した。その後、蝦名の遊撃への内野安打で無死一、二塁となったところで厳しい表情でベンチを出た藤川監督が交代を告げて、左翼には小野寺