開け方がわからないマダム▶▶この作品を最初から読むポーランド生まれのブリティッシュショートヘア「マダム・リリー」。生粋のヨーロピアン猫である彼女は、気高く美しいその姿に相応しく、日々を優雅に過ごしていましたが、作者かんさびさん・夫セバスチャンさんの転居によって、日本へやってくることに！長く暮らしていたヨーロッパの家屋とは異なる築140年の古民家、淑女然としていたマダム・リリーが今までとは違