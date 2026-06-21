※この記事では性暴力に関する記述があります。フラッシュバックなどのおそれがある方は閲覧にご注意ください。▶▶マンガ『性被害のせいで、息子が不登校になりました』を読む『性被害のせいで、息子が不登校になりました』より「もし自分の子どもが性被害に遭ったら――？」日々メディアを通して流れてくる性被害のニュースを見て、そんなことを想像したことのある保護者の方も少なくないと思います。内閣府男女共同参