お笑いタレント・有吉弘行（52）が21日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、幼少期にトラウマになったCMについて語る場面があった。歌舞伎俳優・尾上松也が、9月18日公開の映画「八つ墓村」（監督清水崇）に名探偵・金田一耕助役で主演する。原作はミステリー探偵小説の巨匠・横溝正史氏の同名作品。過去3度映画化されているが、今作は舞台を令和に移した完全新作となる。番組でこの話