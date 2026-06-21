◇セ・リーグ阪神2―1DeNA（2026年6月21日横浜）阪神がDeNAに競り勝って3連勝で単独首位に立った。スコアレスの3回2死一、二塁で大山の中前適時打で先制。高寺も右翼線への適時二塁打で続き2点を奪った。先発の高橋は初回連打で無死一、二塁のピンチを背負ったものの、佐野を併殺に仕留めるなど無失点。2回以降も危なげなくアウトを重ね、今季5度目の完投勝利で開幕9連勝とした。高橋は早くも今季5度目の完投勝利で6