中日５−３巨人（セ・リーグ＝２１日）――中日が６カードぶりに勝ち越した。３点を追う八回に細川、高橋周の適時打、代打・阿部の２点打で逆転した。巨人は大勢が踏ん張れず、２カード連続の負け越し。◇広島２−１ヤクルト（セ・リーグ＝２１日）――接戦を制した広島がカード勝ち越しを決めた。五回に小園の適時二塁打で挙げた２点を継投で守った。ヤクルトは決定打を欠き、犠飛による１点に終わった。◇阪神２−１ＤｅＮ