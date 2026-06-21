日本代表ＤＦ長友佑都（３９＝ＦＣ東京）が、妻でタレントの平愛梨と息子たちに５大会連続Ｗ杯出場を誓った。長友は４―０で大勝した２０日（日本時間２１日）の北中米Ｗ杯１次リーグＦ組第２戦チュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）を前に、主将のＤＦ板倉滉（アヤックス）に選手ミーティングを提案し実現させた。前回カタールＷ杯の１次リーグ第２戦コスタリカ戦の敗戦などを踏まえ、第２戦への引き締めを図り、いまのところ