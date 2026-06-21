仲野太賀主演の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合／毎週日曜20時ほか）で小寺（黒田）官兵衛役を演じる倉悠貴のコメントが到着した。「半兵衛（菅田将暉）との違いは、しっかり見せたいと思いました。官兵衛は半兵衛に対して強いライバル意識を抱いていましたし、野心のある若者でもあるので、その対比は大事にしたいなと」と語っている。【写真】黒田官兵衛役・倉悠貴の名シーンを写真で振り返り！倉悠貴演じる官兵衛は、秀