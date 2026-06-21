◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦日本４―０チュニジア（２０日、モンテレイ競技場）【モンテレイ（メキシコ）２０日＝ペン・岩原正幸、金川誉、後藤亮太、カメラ・今成良輔、山崎賢人】ＦＩＦＡランキング１８位の日本は、同４５位のチュニジアに４―０と完勝し、決勝トーナメント（Ｔ）進出に大きく前進した。エースＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝が、Ｗ杯初ゴールを含む日本選手初の１試合２得点で、