フリーの谷尻萌アナウンサーが公開した私服ショットが好評だ。２１日までに「夏っぽい服〜」とつづると、私服ショットを披露。水色にドットのキャミワンピースを着こなしており、ミニ丈からスラリと美脚が伸びている。この投稿にファンからは「萌ちゃん夏服めっちゃ似合っててかわいい脚もきれい」「いつも目の保養させてもろて、ほんにありがとうさんです」「お綺麗ですね〜女神様」「可愛いスタイル抜群」「たまらん」「ズ