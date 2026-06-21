STU48の中村舞(27)が17日、8月27日に発売される2nd写真集(宝島社)から、イメージが激変する衝撃の瞬間を公開した。 【写真】長い髪がバッサリと落ちる瞬間…もちろんショートヘアもめちゃくちゃお似合い 中村は2018年に同グループからデビュー。「舞Q」の愛称で、グループのシングル作品は13作連続選抜入りするなど人気メンバーとして活動している。24年には1st写真集「嫌いの反対」(宝