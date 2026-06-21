岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」最終回が１９日に放送された。神奈川県警刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と弟・田鎖稔（染谷将太）が、１９９５年４月２６日、自宅で父田鎖朔太郎（和田正人）と母田鎖由香（上田遥）が落命した事件の真相にたどりついた。最終盤、田鎖真が亡父が証拠に遺していた改造拳銃を足利晴子（井川遥）の頭に突きつけ…銃が発砲されるシーンが大映しされ…ここでストーリーのリア