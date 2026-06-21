「ラジオＮＩＫＫＥＩ賞・Ｇ３」（２８日、福島）夏の福島開幕重賞でタイトル奪取を狙うローベルクランツ。前走のＮＨＫマイルＣはＶ争いには加われなかったものの、中団からしぶとく脚を伸ばして４着と見せ場を作った。２走前の毎日杯では２番手から粘り込み２着と好走。栗東ＣＷの１週前追い切りの動きも軽快で、出来に不安はない。今度こそ重賞ウイナーの仲間入りを果たす。皐月賞では０秒５差の６着と大健闘だったサウン