ボートレース大村のG2「ボートレース発祥地記念第30回モーターボート誕生祭」は21日の5日目準優勝戦9〜11Rで準優勝戦が行われ、22日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦9R、稲田浩二（41＝兵庫）がインからコンマ10のトップスタートから逃げて人気に応えた。「節間を通して、質の悪くないスタートがいけている。抜けた部分はないけど、全体的にまずまずいっている。自分にしては出せている方だと思う