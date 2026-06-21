西武５−３オリックス（パ・リーグ＝２１日）――西武は四回、小島と平沢の適時打、渡部の３ランで５点を挙げた。オリックスは五回に杉沢の２ランなどで追い上げたが、その後の好機であと１本が出なかった。◇ソフトバンク８−０日本ハム（パ・リーグ＝２１日）――ソフトバンクがカード勝ち越し。三回に正木の犠飛で先行し、その後も栗原のソロなどで着実に加点した。前田悠は無傷の５連勝。日本ハムは攻守に精彩を欠いた。◇