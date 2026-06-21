「函館記念・Ｇ３」（２８日、函館）サマー２０００シリーズの開幕戦は、名物の荒れるハンデ重賞。今年も混戦ムードが漂うなかで、中心になるのがデビットバローズだ。２走前に鳴尾記念を制して重賞初制覇を達成。その内容はレースラップ前半５Ｆが５７秒１と速い流れを好位でレースを進め、直線で抜け出して後続に２馬身差をつける強いもの。大阪杯は８着に敗れたものの、Ｇ３なら地力は上位だ。北海道では新馬戦と札幌２歳