アメリカとイランによる戦闘終結にむけた覚書署名後、代表団による初めての直接協議がまもなく始まる予定です。レバノン情勢をめぐり協議が進展するのか懸念も出ています。アメリカとイランの代表団による協議は21日、スイス中部のビュルゲンシュトックでまもなく始まる予定です。イラン外務省のバガイ報道官は、「仲介国のカタールとパキスタンを交えた4か国による協議が行われる予定だ」と明らかにしています。また、協議の目的