FIFAワールドカップ日本の第2戦は、4対0でチュニジアに勝利。広島からも熱いエールが送られました。■サポーター「勝ってほしい！」「がんばれ！」広島駅ビル「ミナモア」で行われたパブリックビューイングには、約3000人のサポーターが集まりました。元サンフレッチェで、ワールドカップ出場経験がある青山敏弘さんと駒野友一さんも声援を送りました。試合開始4分、日本が