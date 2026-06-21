All About ニュース編集部では、2026年5月25日〜6月8日の期間、全国10〜60代の女性281人を対象に、「STARTO ENTERTAINMENT所属のタレント」に関するアンケートを実施しました。その中から、「『バラエティー力が高いと思う』STARTO社所属の30代タレント」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：増田貴久（NEWS）／41票2位にランクインしたのは、NEWSの増田貴久さんです。1986年7月4日生まれ、