国民年金の免除・納付猶予・学生納付特例制度とは？令和8年度の国民年金保険料は月額1万7920円です。決して安い額ではありません。転職活動中や、自分や家族が病気療養中、あるいは学生時代など、国民年金保険料の支払いが経済的に厳しい時期もあるでしょう。そんなときに利用できるのが、国による年金保険料の「免除」「納付猶予」「学生納付特例」の制度です。まず、国民年金は20歳から60歳まで40年、年金保険料月額1万7920