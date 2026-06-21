モデルの近藤千尋さんは6月21日、自身のInstagramを更新。娘たちと夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久さんの“父の日”を祝う様子を披露しました。【写真】近藤千尋、家族での“父の日”ショット「父の日おめでとう」近藤さんは「父の日おめでとう 今年はリカバリーウェアにしましたずっと元気なひーぼぉくんでいてね」とつづり、9枚の写真を投稿。夫・太田さんを真ん中に、近藤さん、長女、次女と父の日を祝う家族