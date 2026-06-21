◇セ・リーグ中日5―3巨人（2026年6月21日東京ドーム）中日の助っ人右腕アブレウが、3月27日の広島との開幕戦以来の登板で、移籍後初白星を挙げた。開幕戦では5―1の9回にマウンドに上がるも、打者6人に4安打を浴びて4失点。登板中にぎっくり腰となり、1アウトしか取れずに同点とされて降板。チームは延長10回にサヨナラ負けを喫した。防御率108・00のまま登板機会がなかった右腕だが、約3カ月ぶりの1軍マウンド。0