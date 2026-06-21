華麗なる一族の家族写真に注目が集まった。【写真】「モッくんが昔と変わらない」UTAが公開した家族写真6月17日、モデルで俳優のUTAがInstagramを更新。UTAは俳優の本木雅弘とエッセイストの内田也哉子の長男であり、投稿された写真には本木ファミリーが全員集合していた。Netflix『ガス人間』で俳優デビューのUTAUTAといえば、7月2日からNetflixで世界独占配信されるドラマシリーズ『ガス人間』で俳優デビューを果たしたこ