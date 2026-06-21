ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦が行われ、Ｆ組の日本はチュニジアに４―０で快勝した。日本４―０チュニジア過去７大会で１勝と苦戦していた１次リーグ第２戦。「鬼門」と呼ばれてきた試合で日本が４得点を奪って快勝した。久保（レアル・ソシエダード）が第１戦の負傷で不在となる中、初戦から４人を入れ替えたチームの選手層の厚さが際立った。４分にとどろいたゴー