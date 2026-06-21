「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２１日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡは３連敗で借金は今季ワーストを更新し「１２」となった。先発の尾形は三回、２四球を与え２死一、二塁とされ、大山、高寺に連続適時打を浴びて２点先制を許した。打線は無双左腕・高橋の前に苦戦を強いられ、六回まで無得点。一回と六回に得点圏に走者を進めたものの、いずれも中軸の併殺打で好機を逸した。七回、１死一、三塁からドラフト３位・宮下（東洋大