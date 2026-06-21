精神科で心理カウンセラーとして働きながら、年子の娘を育てている白目みさえ。どこか抜けている夫は全然頼りにならず……。家事に追われ、子育てに追われ、時間に追われる慌ただしい毎日。そんな白目をむきながら奮闘するお母さんの様子をユーモラスに描いたコミックエッセイです。なぜ宿題が終わっていないのか 説明してもらおうか… 絶体絶命日曜21時／子育てしたら白目になりました子どもを叱りすぎてしまった自分が嫌にな