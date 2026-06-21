今年の夏は海や屋外プールをとことん満喫したい！だけど、日焼けが心配...ってコ集合！そこで今回は、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香さんとともに、思う存分水着を楽しめる「レジャーアイテム」をご紹介します。NOT日焼けなアイテムの数々をぜひチェックしてみて♡＋αなレジャーアイテム日焼けなんて怖くない！思い切り楽しむ！と思っていてもやっぱり日焼けのことは気になっちゃう。そこで日焼けを気にせずに水着を楽し