沖縄出身の母娘２組の家族ユニット「ゆいがーる」の絢音が２１日、都内で初ソロライブを行い、１４曲を披露した。予告していたとおり、来場者によるデビュー曲の投票を実施。「カナリア」がデビュー曲（今秋発売予定）に決まった。ライブ中盤、デビュー曲の候補曲「カナリア」「ＡＭ３：１５」の２曲を続けて披露。異なる魅力を持つ２曲に、ファン２５０人は耳を傾け、心地よい緊張感と期待感に包まれた。今年に入ってソロプ