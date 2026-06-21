元サッカー日本代表・柿谷曜一朗氏（36）の妻でタレントの丸高愛実（36）が21日、自身のインスタグラムを更新。今月12日に誕生日を迎え、友人たちにお祝いをしてもらったことを報告した。12日の投稿で「今年の誕生日はパパお仕事で不在だったから長女が『飾り付けする！ケーキデコる』って一生懸命準備してくれてすごく幸せな1日になりました」と明かしていた丸高。柿谷氏はサッカーFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会