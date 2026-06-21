「ＤｅＮＡ１−２阪神」（２１日、横浜スタジアム）阪神は今季６度目の３連勝で単独首位に立った。先発の高橋遥人投手が今季５度目の完投勝利をマークし、球団の左腕では史上初の開幕９連勝を飾った。立ち上がりからＤｅＮＡ打線を寄せ付けずスコアボードにゼロを刻み続けた高橋。七回に味方の拙守から１点こそ失ったが、最少失点で切り抜けた。球数９５球で迎えた九回のマウンドもしっかりと抑え開幕９連勝。球団では１９８