「ルーキーシリーズ第１４戦」（２１日、まるがめ）長谷川晴哉（２６）＝群馬・１２９期・Ａ２＝が同期対決を制して今節初勝利をつかんだ。２日目９Ｒ、インから１着。道中は同期である西岡顕心（香川）の猛追を懸命に振り切っての逃走だった。「あの距離があれば大丈夫だと思いましたが…。自分の乗り心地も良くなかったけど、勘弁してよ」と胸をなで下ろした。今年Ｇ１で優出３回をマークし、オールスターでＳＧデビュー