お笑いコンビ「ななまがり」の初瀬悠太（40）が、20日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜後11・10）に出演し、声が大きい理由が判明したと語った。初瀬は「なんで声がでかいのかわからなかったんですけど、この間、実家に帰った時に気付けたんです」と言い、「実家のテレビの音量が70でした」と語った。「めっちゃでかいわ、実家。生まれてからずっと、でかい音量聞いてて。その音量で会話するから、そり