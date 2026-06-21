全国のPLAZAでは、2026年6月26日（金）から7月16日（木）まで、『SpongeBob（スポンジ・ボブ）』の特別プロモーション「GLOVE WORLD! The Wacky Ride」を開催します。今年のテーマは、スポンジ・ボブとパトリックが愛してやまない遊園地「グローブワールド」♪作品の世界観をたっぷり詰め込んだ限定アイテムやノベルティが勢ぞろいし、ファンにはたまらないイベントとなっています。 グローブワ&#