「ルーキーシリーズ第１４戦」（２１日、まるがめ）藤山湧太（２２）＝徳島・１３６期・Ｂ２＝がデビュー初勝利を惜しくも逃した。２日目６Ｒ、５コースから２着。１Ｍではシャープなまくり差しを放って艇間を突き破り、２Ｍも先取り。ターン直後に「（ハンドルの）戻し遅れですね」とバランスを崩して失速し、２号艇の竹間隆晟（大阪）に逆転を許した。それでも２着は守り切って３連単３万９８０円の高配当を演出した。待