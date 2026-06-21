◇セ・リーグ巨人3―5中日（2026年6月21日東京D）巨人が試合前の首位タイから2位に転落した。本拠・東京ドームで行われた最下位・中日とのデーゲームで3点リードの8回に4番手右腕・大勢がプロ初の4失点（自責0）を喫して逆転負け。2カード連続負け越しで貯金が5に減った。その後、同率首位だった阪神がナイターで行われたDeNA戦（横浜）に勝利。巨人の首位陥落が決まった。巨人は3―0で迎えた8回、大勢がマウンドへ