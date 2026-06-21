DeNA戦に先発した阪神・高橋＝横浜阪神が3連勝で単独首位に浮上した。高橋は今季5度目の完投で開幕9連勝。低めを丁寧に突き、投ゴロでの1点に抑えた。打線は三回に大山の先制打、高寺の適時二塁打で2点を援護。DeNAは好機で決定打が出ず3連敗を喫した。