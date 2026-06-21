◇セ・リーグDeNA１―２阪神（2026年6月21日横浜）DeNAが3連敗。借金は今季最多を更新する「12」となった。先発の尾形が3回2死一、二塁から大山、高寺に連続タイムリーを浴びて2点を失った。打線は阪神先発・高橋の前に沈黙を続けた。7回に1死一、三塁のチャンスをつくって宮下の投ゴロ間に1点を返したが、反撃はそこまでだった。DeNAは直近10試合に1勝9敗。2連勝した広島とはゲーム差0の勝率「4厘」差で、4月17