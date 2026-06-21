【ワシントン＝中根圭一】人工知能（ＡＩ）の研究で２０２４年にノーベル化学賞を受賞した米アルファベット傘下グーグル・ディープマインドのジョン・ジャンパー氏が、米ＡＩ新興アンソロピックに移籍すると表明した。米国では現在、優秀なＡＩ人材が研究開発に集中できる環境を求め、大手から新興企業に転職する動きが加速している。グーグル・ディープマインド副社長のジャンパー氏は、たんぱく質の立体構造を短時間に予測す